Gut, das haben wir uns schon fast gedacht. Aber wo muss man denn öfter putzen, in der Stadt oder auf dem Land? Vom Dreck aus dem Wald mal abgesehen würden in einer Großstadtwohnung wegen der Autoabgase nicht nur die Fenster schneller grau, wir trügen meist auch mehr Schmutz mit in die Wohnung, sagt die Expertin.

Und dann kommt es darauf an, welcher Boden in unserer Wohnung liegt: "Echtes Parkett und andere Naturböden sollten so selten wie möglich feucht gereinigt werden", sagt die Expertin. "Bei Fliesen und Laminat gilt das aber nicht, solange das richtige Reinigungsmittel verwendet wird. Hier ist eine wöchentliche Reinigung sinnvoll, damit der Boden immer sauber und hygienisch ist." Das wäre zumindest die Profi-Variante – und es kann ja nicht schaden zu wissen, was theoretisch gut wäre.