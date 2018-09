Mehr als die Hälfte der europäischen Bevölkerung hat Übergewicht – Tendenz steigend. "In den meisten Ländern waren mehr Männer als Frauen übergewichtig, doch litten Frauen häufiger an Adipositas (extremem Übergewicht) als Männer", heißt es in der am Mittwoch in London veröffentlichten Studie.

Insgesamt zieht die WHO aber ein positives Fazit: In der europäischen Region sei die Lebenserwartung demnach binnen fünf Jahren um ein Jahr gestiegen. Vor allem die verfrühten Todesfälle durch die wichtigsten nichtübertragbaren Krankheiten – Krebs, Herzleiden, Diabetes und chronische Atemwegserkrankungen – gingen deutlich zurück, zuletzt um zwei Prozent pro Jahr.