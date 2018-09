Doch das Angebot hat einen Haken: Das Zimmer in der Dreier-WG kostet 850 Euro, plus Kosten für Strom und Internet.

Das Wohnen in WGs wird immer teurer – zumindest in den großen und beliebten Unistädten. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler des Moses-Mendelssohn-Instituts (MMI), die rund 67.000 Inserate auf dem Wohnungsportals WG-gesucht.de ausgewertet haben. Die Studie liegt dem SPIEGEL exklusiv vor.

Demnach kostet ein WG-Zimmer in München durchschnittlich 600 Euro im Monat, in Frankfurt am Main 480 Euro und in Hamburg und Stuttgart 450 Euro. Wer in den ostdeutschen Ländern studiert, kommt günstiger weg. Ein WG-Zimmer kostet hier im Durchschnitt 266 Euro.