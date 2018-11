Haha

Diese Situationen kennt jeder, der samstags bei Ikea ist

Der Sommer ist vorbei – es wird Herbst. Es ist zu kalt, um sich in den Park zu legen, aber auch zu regnerisch, um spazieren zu gehen. Was tust du also an so einem Samstag? Richtig! Du fährst zu Ikea.

Warum auch nicht, schließlich verbringst du in der kalten Jahreszeit sehr viel mehr Zeit in deiner Wohnung. Ein guter Moment also, um sich von etwas Dekoration und Einrichtung inspirieren zu lassen. Nur mal gucken!

Hier sind einige Situationen und Bilder, die nur Menschen kennen, die samstags bei Ikea sind:

Alles beginnt mit einer fast schon unangenehmen Vorfreude. Seitdem du erwachsen bist, kannst du dir eigentlich fast nichts Schöneres am Samstag vorstellen. Andere Menschen haben ein Leben – du fährst zu Ikea.