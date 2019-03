365 Tage im Jahr erhalten Frauen weniger Geld, sie führen seltener Teams, Abteilungen, Unternehmen. Sie bringen Kinder zur Welt – und haben danach ein höheres Armutsrisiko, bekommen weniger Rente. Und dafür gibt es an diesem einen Tag Blumen, Aufmerksamkeit und nette Worte: am Frauentag.

Der ist ein schlechter Witz. Gleichstellung existiert in Deutschland auf dem Papier, immerhin, mehr aber nicht. Daran ändern all die Blumen, all die Höflichkeit nichts. Klar ist es wichtig, an die Frauen weltweit zu denken, die unterdrückt, misshandelt, missbraucht werden.

Aber symbolisch an einem Tag?

Was ist mit den anderen Tagen im Jahr?

Viele Redaktionen bereiten für den Frauentag ein eigenes Programm vor. Frauen übernehmen Sonderseiten, viele Beiträge drehen sich an diesem Tag um Frauenrechte, Unterdrückung oder um starke Vorbilder.

Auf bento gibt es am Frauentag kein besonderes Programm.

Denn bei uns ist jeden Tag Frauentag. Wenn wir rausgehen und mit Menschen für unsere Geschichten sprechen, achten wir darauf, mit Frauen und Männern zu sprechen. Wenn wir Experten suchen, nehmen wir nicht den erstbesten Mann, der "hier" schreit, wir suchen weiter.