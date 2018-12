1. Sei geduldig

Auch wenn du gute Steine hast, mit denen mehrere Aktionen möglich wären: Bleib bei einer. Viel wichtiger, als die Steine loszuwerden, ist es, über mehrere Runde keine weiteren ziehen zu müssen.

2. Behalte Steine, die du alleine legen kannst

Das Problem bei der Strategie, in jeder Runde nur einen Zug zu machen: Andere Spieler können sie dir natürlich verderben. Deshalb solltest du genau das bei ihnen machen: Leg zunächst deine Steine an ihre an, und behalte die, die du eigenständig legen kannst.

3. Nutze deine Joker gut

Zahlen wie eine Eins oder Dreizehn sind schwieriger unterzubrigen, als zum Beispiel eine Sieben. Nutze deine Joker, um die schwierigen Zahlen anzulegen.