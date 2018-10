Etliche Amerikaner, darunter Donald Trump, sehen in dieser Geste nichts weniger als Vaterlandsverrat. Sie werfen ihm mangelnden Respekt vor der amerikansichen Bevölkerung vor. Andere unterstützten Kaepernick in seinem Protest jedoch, darunter auch mehrere NFL-Stars und Athleten anderer Sportarten.

Seit dem Protest hat sich kein Team der Football-Liga klar hinter Kaepernick gestellt, der seit 2017 vereinslos ist. Der Sportartikelhersteller Nike hingegen bekannte sich klar zu ihm und machte ihn zu seiner Werbefigur. (bento)



Wer tritt nun in der Halbzeitshow auf?

Der heißeste Kandidat für den Auftritt am 3. Februar in Atlanta soll Adam Levine mit seiner Band Maroon 5 sein. Unterstützt wird er dabei vermutlich von der Rapperin Cardi B, die schon bei der Single "Girls Like You" mit Maroon 5 zusammen arbeitete. (Bleacher Report)