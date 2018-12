Im vierten Jahrhundert legte dagegen Papst Liberius fest, dass ab sofort am 25. Dezember, also mit der Geburt Christi, das Jahr beginnen soll. Mit der Wahl dieses Datums wollte Liberius den Heiden entgegen kommen, die am 25. Dezember ihre Sonnenwendfeiern angingen. Das Entgegenkommen war natürlich kein selbstloser Akt, sondern geschah in der Hoffnung, die Heiden so besser bekehren zu können. (MDR)

Wenn man schon zusammen feiert...

Immer wieder wechselte im Mittelalter das Start- und Enddatum des Jahres.

In großen Teilen Europas endete das Jahr am 24. Dezember und das neue Jahr begann erst am 6. Januar. Damit war der Zeitraum zwischen Heiligabend und dem Dreikönigstag keinem Jahr zugeordnet und lag "zwischen den Jahren".