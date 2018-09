Seit dem 3. September schwelt auf dem Bundeswehrgelände WTD 91 in der Nähe von Meppen in Niedersachsen ein Moorbrand (bento); mittlerweile auf einer Größe von acht Quadratkilometern, eine Fläche von mehr als 1100 Fußballfeldern. Warum bekommen die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand nicht in den Griff?