Die deutsche Autoindustrie steht seit Jahren in Verruf. Während die Welt immer mehr auf Elektro-Autos setzen, hielten Unternehmen wie Volkswagen und Daimler lange am schädlichen Diesel fest. Schlimmer noch, sie testeten illegal Abgaswerte an Affen (bento) – und sprachen sich dann miteinander ab, um die Werte zu verschleiern.