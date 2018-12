Gerechtigkeit

Nein, hier plündern keine Geflüchteten einen Weihnachtsbaum

Update: Diese Meldung stammt ursprünglich aus dem Jahr 2016, macht aber aktuell wieder die Runde. Wir haben sie aktualisiert, um auf den Fake hinzuweisen.





Die Meldung teilt sich auf Facebook, in WhatsApp-Chats und ist auf YouTube zu finden: Geflüchtete sollen einen Weihnachtsbaum geplündert haben, der in einem Einkaufszentrum aufgestellt ist. Ein Video, das als Beweis geteilt wird, zeigt Männer, die am Baum nach oben klettern und Christbaumkugeln abreißen. Rundherum stehen Frauen, die sie mit Pfiffen anfeuern.

"Besorgte Bürger" sehen es als Beweis, wie Geflüchtete in Deutschland den Weihnachtsfrieden stören. Das Video machte bereits Weihnachten 2016 die Runde. Die Szene wurde mal angeblich im "Weserpark" in Bremen gedreht, mal soll sie in der "Altmarkt-Galerie" in Dresden aufgenommen worden sein. Seriöse Medien werden nicht als Quellen angeführt.

2018 wandert die Tannenbaum-Attacke wieder durchs Netz – dieses Mal fand sie angeblich in einem Einkaufszentrum in Hamburg statt. Damals wie heute gilt jedoch: Es ist ein Fake.

So sehen die Posts zur Weihnachtsbaum-Meldung aus: