Binnen kürzester Zeit änderte sich der Wechselkurs. Gab es an einem Tag noch 5,50 Lira für einen Euro, waren es wenige Tage später schon über 7,50 Lira. Die Währung war immer weniger wert.

Stark verkürzt ließe sich das Ganze so beschreiben: Würde das in Deutschland passieren, wäre das, als wenn man um sieben in der Früh drei Euro für ein Bier bezahlt und am Abend 4,50 für das gleiche Getränk.

Bis jetzt konnte sich die Währung stabilisieren: Bei knapp sieben Lira für einen Euro.

Für Türkinnen und Türken ist der Crash ein Trauma: "Wir waren arm innerhalb eines Tages", erzählt Merve*.

Die 23-Jährige lebt in Istanbul und studiert an der Bahcesehir University. Sie sagt: