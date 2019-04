In deiner Hörbuchreihe "Das allerletze Interview" geht es um eine Rapjournalistin, die den bekanntesten Rapper Deutschlands ermorden will. Neben deinen beiden Leidenschaften Rap und Crime thematisierst du darin auch Sexismus gegenüber Rapjournalistinnen. Welche Erfahrungen hast du selbst gemacht?

Mir fällt gerade auf, dass ich mir nie wirklich vorgenommen habe, in den Hörbüchern Sexismus zu thematisieren. Es war offenbar ein ganz natürlicher Prozess, weil das über Jahre meine Realität war. Als ich angefangen habe, Deutschrap-Interviews zu machen, gab es in dem Bereich so gut wie keine Frauen. Am Anfang ging es in den Kommentaren meiner Interviews nur darum, ob ich mit dem Rapper danach gebumst habe oder nicht. Es war ein jahrelanger, harter Kampf, sich Respekt zu verschaffen.

Aber es hat sich gelohnt, es hat sich Vieles zum Besseren gewendet hat. Junge Journalistinnen, die jetzt in dem Bereich anfangen, sehen den Status quo wahrscheinlich viel kritischer als ich. Für mich ist das jetzt schon eine krasse Veränderung, weil ich viel schlimmere Zeiten miterlebt habe. Ich bin ziemlich optimistisch, weil so viele coole Frauen mittlerweile in dieser Szene Gehör finden und respektiert werden.

Aber ist Sexismus in Raptexten nicht immer noch allgegenwärtig?

Vielleicht schon – das ist aber auch nur ein Spiegel der Gesellschaft, in der wir leben. Ich glaube nicht, dass wir alles besser machen, wenn wir Rappern verbieten, Frauen an der einen oder anderen Stelle auf Äußerlichkeiten zu reduzieren. Ich bin mir sicher, dass sich die Rolle der Frau gerade im Wandel befindet, nicht nur im Rap, in der gesamten Gesellschaft. Das ist auch eine Generationenfrage, dass dieses archaische Verhalten Frauen gegenüber mehr und mehr ausstirbt. Es wird immer sexistische Raptexte geben. Aber ich kann damit leben, wenn Männer – plump gesagt – nur vom Frauen vögeln rappen, weil es mittlerweile auch Frauen gibt, die das umgekehrt zelebrieren. Aber vielleicht bin ich durch all die Jahre in dieser Rap-Welt auch abgestumpft.

Es gibt immer mehr junge, laute Feministinnen im deutschen Rapjournalismus, Salwa Houmsi oder Miriam Davoudvandi zum Beispiel...

...und Helen Fares.

Wie wichtig sind sie für die Entwicklung?

Ich bin froh, dass es solche Frauen in der Szene gibt. Vielleicht hat es die früher auch schon gegeben, jetzt werden sie aber gehört. Die sind sehr engagiert und ich finde toll, was die machen, auch wenn mein Feminismus etwas subtiler ist. Aber das ist vielleicht auch eine Generationenfrage. Wenn ich vor zehn Jahren so offensiv gegen Sexismus gekämpft hätte, hätte ich in dieser Szene keine Chance gehabt.