Malte Elson

Der 33-Jährige hat in Köln Psychologie studiert und dort auch promoviert. Anschließend war er wissenschaftlicher Mitarbeiter unteranderem an der Westfälische Wilhelms-Universität in Münster. Seit 2018 ist er Junior-Professor an der Ruhr-Universität Bochum und lehrt und forscht unteranderem zu Themen wie Lernen und Problemlösen in der IT-Sicherheit, psychologischen Forschungsmethoden, Medieneffekte und Lernen mit Medien.