Am Valentinstag werde ich natürlich oft auf meinen Namen angesprochen. In meiner Kindheit haben sich einige auch schon richtig über den Namen lustig gemacht, in meiner Jugend hat sich das aber irgendwann gelegt.

Besonders viel Spaß haben aber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ämtern und an der Passkontrolle an Flughäfen. Ich habe nämlich, neben meinem Rufnamen, auch noch vier weitere Vornamen: Matthias, Albert, Karl und Paul.