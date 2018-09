Hunderte Männerverbindungen sind in der "North-American Interfraternity Conference" (NAIC) zusammengeschlossen. Auch, wenn die Frats eigentlich autonom über die meisten Regeln entscheiden, hat die NAIC beim Thema Alkohol ein Mitbestimmungsrecht. Und gerade dort wurde nun ein unerwartet radikaler Entschluss gefasst: Keinen harten Alkohol mehr in all ihren Häusern zu servieren. (USA Today)