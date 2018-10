Rochester ist eine kleine Stadt mit ungefähr 30.000 Einwohnern im US-Bundesstaat New Hampshire. Ein Posting der örtlichen Polizei ist vor einigen Tagen viral gegangen – der Grund dafür, ist das Foto eines Verdächtigen. Sie veröffentlichten die unscharfe Aufnahme und schrieben dazu, dass sie "auf der Suche nach einer männlichen Person wegen Hausfriedensbruchs" seien.

Und, ist dir irgendetwas an dem Posting aufgefallen? Das Foto wurde mehr als 100.000 Mal kommentiert und geteilt. Der Grund dafür: Die Nutzer sind sich sicher, auf dem Foto Rapper Eminem zu erkennen.

... "Lose yourself"...

