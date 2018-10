Krach im Hause Kardashian-West: In einer kürzlich erschienenen Folge von "Keeping Up with the Kardashians" erklärte die 37-jährige Kim Kardashian, dass sie keine weiteren Kinder mehr möchte. Grund dafür: die aktuelle Lage der Welt. Doof nur, dass Ehemann Kanye West politisch zur Zeit ordentlich mitmischt.