Vor fast drei Monaten wurde in den USA die sogenannte "Null-Toleranz"-Politik gegenüber illegalen Einwanderern ausgerufen. Menschen, die versuchen illegal in die USA zu gelangen, sollen verstärkt strafrechtlich verfolgt werden. Ziel der Maßnahme: Migranten abschrecken und eine Einreise in die USA verhindern. (New York Times)