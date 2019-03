Obwohl es weit hergeholt wirkt, funktionierte so ein Framing in den sozialen Medien. Der Kommunikationswissenschaftler Eric Wallis sieht hier die Verbindung zwischen dem Hashtag #merkelfilter und der Rhetorik der AfD. Der Hashtag erzeugt ein bestimmtes Bild: Die Bundesregierung und stellvertretend die Kanzlerin, also "die da oben", machen ohnehin, was sie wollen. Sie sind demnach Schuld an der Situation, die "wir hier unten" eigentlich gar nicht wollten.

Dieses Bild entsteht dadurch, dass einzelne Personen – wie Angela Merkel – direkt in Verbindung gesetzt werden mit einer negativ empfundenen Situation wie den Uploadfiltern oder, weitaus gravierender: dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt.