Böse Überraschung in Brandenburg. Unbekannte sind Montagnacht in Eberswalde in einer Lagerhalle eingebrochen. Dort klauten die mutmaßlichen Täter ungefähr zwei LKW-Ladungen mit Euro-Paletten.

Das Kuriose an der Geschichte: Auf diesen Paletten befanden sich Überraschungseier. Weitere Hintergründe sind zu der Tat bisher nicht bekannt. (Polizei Brandenburg)