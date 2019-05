Dabei ist noch kein Platz für sanitäre Einrichtungen oder andere Anlagen berechnet.

"Genau. Das ist ein Bunker wie eine Sardinendose. Wer aber so viele Menschen unterbringen will, braucht auch ein Belüftungssystem. Bei der Menge müsste Stuttgart an der Oberfläche mit Abluftkaminen und Ansaugeinrichtungen für Frischluft nur so durchlöchert sein. Von dem Platz für die angebliche militärische Ausbildung reden wir hier noch gar nicht."