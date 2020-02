So viel Stimmen bekam Recep Tayyip Erdogan aufgeschlüsselt nach deutschen Städten:

Essen – 76,3 Prozent

Düsseldorf – 70,5 Prozent

Stuttgart – 68,8 Prozent

Münster – 66,3 Prozent

Köln – 65,9 Prozent

München – 65,5 Prozent

Mainz – 64,5 Prozent

Karlsruhe – 63,2 Prozent

Frankfurt – 59,8 Prozent

Hannover – 60,4 Prozent

Nürnberg – 59,7 Prozent

Hamburg – 59,2 Prozent

Berlin – 51,7 Prozent

Die Türken in Deutschland konnten bis zum 19. Juni in den 13 Wahllokalen ihre Stimmen abgegeben. Das heißt, vor Ende der heißen Phase des Wahlkampfs. Die Wahlbeteiligung lag laut "Sabah" in Deutschland bei 43,7 Prozent.