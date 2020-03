Warum ist das wichtig?

Steudtner, der in der Türkei einen Workshop für Amnesty International arbeitet, war am Dienstag während einer Tagung festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden. Gabriel ist aus diesem Grund am Mittwoch extra aus dem Urlaub zurückgekehrt und hat den türkischen Botschafter am Nachmittag zu einem Gespräch einbestellt. (SPIEGEL ONLINE)

Er bezeichnete die Anschuldigungen an Steudtner als "vollkommen an den Haaren herbeigezogen". Er verurteilte auch die Inhaftierung von acht weiteren deutschen Staatsbürgern, darunter Journalist Deniz Yücel.