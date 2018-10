Future

Die Deutsche Bahn castet eine neue Stimme für die Ansagen am Bahnhof

Drei Fragen, drei Antworten und kein Bruce Willis

Ein Zug fährt ein, eine Trillerpfeife schrillt durch die volle Bahnhofshalle, Menschen drängeln. Dann eine Durchsage: "Gleis 4, Abfahrt ICE 445 nach ..."

Verzweifelt versucht man genau hinzuhören, um die entscheidenden Informationen nicht zu verpassen – und bekommt trotzdem nur die Hälfte mit. Durchsagen bei der Bahn? Ein schwieriges Thema.

Die Deutsche Bahn hat jetzt beschlossen, nach einer neuen Stimme für ihre Lautsprecheranlagen an den Bahnsteigen zu suchen. Die Situation soll für Fahrgäste angenehmer gestaltet werden.

Wie läuft so ein Casting ab?

Auf jeden Fall ohne Dieter Bohlen. Seit Juni läuft das Abstimmungsverfahren des Unternehmens, bei dem zunächst zwölf und dann sechs Stimmen ausgewählt wurden. In einem dafür angemieteten Kinosaal in Frankfurt geht es nun darum, die Stimmen in verschiedenen Szenarien zu prüfen. Drei Frauen und drei Männer stellen sich hierfür verschiedenen Aufgaben und einer Jury, die aus Bahn-Mitarbeitern und Mitgliedern des Kundenbeirats besteht.

Die besten Chancen die 20-köpfige Jury von sich zu überzeugen hat die Stimme, die trotz größtem anzunehmenden Bahnhofslärm noch verständlich ist.

Und so läuft das ab:

Als erstes werden Störgeräusche in der Vorhalle simuliert, die der Situation in Frankfurt entsprechen sollen. Ein wenig besser klingt eine Frauenstimme durch den Lärmpegel hindurch. Die Jury bewertet die Ansagen per Smartphone-App auf einer Skala von eins bis zehn.

In zwei weiteren Szenarien wird die Jury auf einen mittleren und einen kleinen Bahnhof versetzt. Hier können zwei Männer und eine Frau letztlich die Jury für sich gewinnen.

Es gebe Untersuchungen, denen zufolge Stimmen von Frauen bei Durchsagen eher gehört würden. Ob das auch für Bahnhöfe gelte, sei aber unklar, sagt Karsten Wehde, Projektleiter Reisendeninformation. Es gehe auch darum, wie sympathisch die Stimme wirke und ob sie die Bahn repräsentieren könne.