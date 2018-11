Die Innenministerkonferenz werde sich deshalb mit dem aktuellen Lagebericht des Auswärtigen Amtes befassen und dann entscheiden, ob Abschiebungen möglich seien, erklärte Seehofer.

Aktuell gelten alle Syrischstämmigen in Deutschland als subsidär Schutzbedürftige. In Syrien tobt seit 2011 ein Bürgerkrieg, in dem der Machthaber Baschar al-Assad auch wiederholt Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hat. Deshalb wurden im Jahr 2018 in Deutschland von 22.500 syrischen Anträgen auf Schutz nur 52 abgelehnt.