Liebe SPD, wir wissen, was ihr im Herbst 2015 getan habt: Ihr Sozialdemokraten hattet sogenannte "Transitzentren" an deutschen Grenzen abgelehnt. Vehement und immer wieder. Ihr konntet euch damals sogar gegen CSU und CDU durchsetzen.

Drei Jahre später: Am Montagabend haben Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihren Streit um die Zurückweisung von Flüchtlingen beigelegt. Ihre Lösung: "Transitzentren" an der deutschen Grenze. In die sollen Geflüchtete gesteckt werden, die bereits in einem anderen EU-Land als Asylbewerber registriert worden sind. Bis zur schnellen Abschiebung.