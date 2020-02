Im kanadischen Toronto ist am Montagnachmittag (Ortszeit) ein Lieferwagenfahrer in eine Menschenmenge gerast. Zehn Menschen kamen dabei ums Leben, 15 weitere wurden bei der Fahrt in einem Geschäftsviertel verletzt.

Die Amokfahrt erschreckt Kanada – doch ein Polizist konnte noch Schlimmeres verhindern. Indem er besonnen reagierte.

Im Internet kursiert das Video eines Augenzeugen, das Berichten zufolge die Festnahme des mutmaßlichen Täters zeigt. Darin ist zu sehen, wie der Fahrer mit einem Gegenstand in Richtung eines Polizisten zeigt und dabei "Töte mich!" sowie "Schieß' mir in den Kopf!" ruft.