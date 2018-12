Die Schweizer Firma Toblerone hat bekannt gegeben, dass ihre Schoko-Produktion "halal" ist – und erntet dafür im Netz nun viel Ärger.

Toblerone produziert all seine weltweit verkaufte Schokolade in Bern. Da 97 Prozent aller Schoko-Stangen exportiert werden – und nicht wenige in muslimisch geprägte Länder – hat die Firma ihre Fabrik zertifizieren lassen.

"Halal" bedeutet auf Arabisch so viel wie "zulässig", es geht darum, dass die Speisen den Reinheitsgeboten des Koran entsprechen. Sind sie es nicht, gelten sie als "haram", verboten.