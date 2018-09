Auch Christine Ssenteza ist aufgefallen, dass sich die Deutschen weniger Zeit fürs Essen nehmen – zu wenig Zeit, findet sie. Ssenteza arbeitet für die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit in Kampala, der Hauptstadt Ugandas und lebte mehrere Jahre in Leipzig. In Uganda werde allein für die Zubereitung des Essens wesentlich mehr Zeit aufgewendet. Das liege auch an folgendem Faktor: "Ein Großteil der Frauen in Uganda bleibt Zuhause, um sich um Haushalt und Kinder kümmern zu können", so Ssenteza.

Das war bis vor ein paar Jahrzehnten zwar in Deutschland ähnlich, entwickelte sich aber zunehmend anders. Der Alltag vieler Menschen hat sich verändert. Immer mehr Paare teilen sich den Haushalt. "Man kommt zu unterschiedlichen Zeiten nach Hause, der eine hat lange Schule, die andere isst ohnehin schon dort, immer mehr Frauen sind berufstätig", stellt auch Wolfgang Adlwarth von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in Nürnberg fest. Der FAZ sagte er, dass zwischen 2005 und 2015 mehr als eine Milliarde Mahlzeiten zu Hause weggefallen seien.

Und für die Mahlzeiten, die es noch zu Haus gibt, greifen eben viele gerne ins Tiefkühlfach oder zu den fertigen Snacks und Gerichten im Supermarkt.

Julie und Ssenteza haben Zweifel, dass sich das jemals in Uganda ebenfalls so entwickeln wird. "In den ugandischen Dörfern denken die Menschen, du bist verrückt, wenn du tiefgefrorenes Essen zubereitest", sagt Ssenteza.

Vielleicht ändert sich das ja in einigen Jahren auch in Deutschland wieder: Der Ernährungsreport zeigte, dass gerade die jüngeren Teilnehmer der Befragung ihr Essen gerne selbst frisch zubereiten. 89 Prozent der 14- bis 18-Jährigen stimmten der Aussage zu, dass sie gerne kochen.

Den Spaß daran dürfen sie eben nur nach der Schulzeit nicht verlieren.