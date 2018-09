Die Grünen im Landtag betonten, es sei wichtig für die Parlamentarier, zumindest in die Sitzungen mit ihren Kleinstkindern kommen zu dürfen, in denen Abstimmungen anstünden. Da Abgeordnete keinen Anspruch auf Elterngeld oder Mutterschutz hätten, würden sie durch ein Verbot an der freien Ausübung ihres Mandates gehindert, so die Landestagsfraktion.

Was war im Thüringer Landtag passiert?

Carius hatte Anfang August die Grünen-Abgeordnete Madeleine Henfling aus dem Saal verwiesen, weil sie ihr damals sechs Wochen altes Kind dabei hatte. Er erklärte damals, Kinder hätten in einer Plenarsitzung "nichts zu suchen", auch aus Gründen des Kinderschutzes.