Nachdem Böhmermann den Ministerpräsidenten immer wieder deswegen verspottet hatte, lud Ramelow ihn auf eine selbstgekochte Pilzpfanne ein.

Böhmermann nahm die Einladung in seinem Podcast "Fest und Flauschig" an und versprach, zum Pilze sammeln und essen nach Thüringen zu kommen. Wie das lokale Nachrichtenportal Thüringen24 berichtet, wollten sich die beiden eigentlich in dieser Woche treffen – doch Böhmermann tauchte nicht auf.