Mit einem ökumenischen Gottesdienst haben im thüringischen Apolda am Samstag Bürgerproteste gegen das Rechtsrock-Konzert mit mehreren Tausend erwarteten Teilnehmern begonnen. Unter den etwa 150 Gottesdienstbesuchern in der evangelischen Martinskirche waren auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und weitere Vertreter der Thüringer Landesregierung.

Auf dem Konzertort auf dem Marktplatz von Apolda haben Parteien, Verbände und ein Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus Informationsstände aufgebaut.



Die Organisatoren des Rechtsrock-Konzerts scheinen derweil schon auf der Suche nach einem nächsten Ausweich-Veranstaltungsort zu sein: Sie haben unterdessen auch eine Versammlung in Kirchheim bei Arnstadt angemeldet. Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion am Samstag sagte, laufen derzeit die Kooperationsgespräche unter anderem zu Uhrzeit und Dauer. In Kirchheim hatten sich in den vergangenen Jahren wiederholt Angehörige der rechtsextremen Szene zu größeren Rechtsrock-Konzerten getroffen.