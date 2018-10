Was hat Angela Merkel gesagt? Die wichtigsten Aussagen im Überblick:

Sie will die parteiinternen Streitereien über das schlechte Bundestagswahlergebnis von 2017 und vor allem über die Flüchtlingskrise von 2015 beenden.



"Wenn wir uns für den Rest des Jahrzehnts damit beschäftigen wollen, was 2015 vielleicht so oder so gelaufen ist und damit die ganze Zeit verplempern, dann werden wir den Rang als Volkspartei verlieren", warnte Merkel. "Deshalb fordere ich, dass wir uns jetzt um die Zukunft kümmern."



Am kommenden Sonntag wird in Hessen gewählt. Wie auch schon bei der Wahl in Bayern muss die Union starke Verluste befürchten. In einer ZDF-Umfrage lag die CDU mit 26 Prozent nur noch knapp vor den Grünen (22) und der SPD (20).