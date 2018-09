Warum haben die Mönche Probleme mit Übergewicht?

Die Mönche in Thailand können sich nicht aussuchen, was sie essen. Sie betteln um Almosen und ernähren sich durch Spenden. Oftmals bekämen sie Fertiggerichte und das werde auf Dauer zum Problem, so Amporn Bejapolpitak, Vize-Abteilungsleiterin im thailändischen Gesundheitsministerium.

"Bei uns in Thailand steckt im Essen viel Kokosnussmilch, viel Schweinefleisch und viel Hähnchenfleisch. All das ist voll von gesättigten Fettsäuren." Dies führe zu einem schlechten Stoffwechsel und mache dick.