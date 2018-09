Das will die Bundesregierung bald ändern: Denn in Zukunft sollen Tattoo-Entfernungen mit dem Laser nur noch von Ärztinnen und Ärzten durchgeführt werden dürfen. So steht es in einem Beschluss, den das Kabinett heute verabschiedet hat. (Stuttgarter Zeitung)

Wie begründet die Bundesregierung das?

Zur Begründung hieß es, die Anwendungen seien für die Kunden mit "erheblichen gesundheitlichen Risiken" verbunden, etwa Verbrennungen und Narbenbildung. Zudem könnten sie die Prävention von Hautkrebserkrankungen erschweren.