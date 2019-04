Sorry, aber die ganze Diskussion kann ich nicht ernst nehmen! Das Tanzverbot an diesen paar Tagen im Jahr wird euch nicht umbringen!

Und es ist weder ein "Aufzwingen eines Glaubens" noch eine "Scharia" (Welt.de).

Ich bin weiß Gott kein gläubiger Christ, aber das Tanzverbot an Karfreitag stört mich überhaupt gar nicht. Weder die Punkte die dafür, noch die dagegen sprechen. Ich brauche keinen Tag, um an die Leiden und den Tod eines Charakters zu denken, an den ich selbst nicht glaube. Ich brauche aber auch keine Initiative, die es mir auf Biegen und Brechen ermöglicht, an Karfreitag in einen Club zu gehen, weil ansonsten meine Religionsfreiheit unterdrückt wird.