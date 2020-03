Today

Das sind die besten Tweets zum ikonischen G7-Foto von Merkel und Trump

Wenn Blicke töten könnten.

Am Wochenende trafen sich die G7-Staaten – also Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich und die USA – im kanadischen La Malbaie. Eigentlich hofften die Teilnehmer auf Einigung bei wichtigen Themen wie Welthandel und Klimaschutz.

Doch am Ende werden von dem Treffen vor allem zwei Dinge in Erinnerung bleiben. Zum einen Donald Trump, der sich zuerst zu einer gemeinsamen Erklärung hinreißen ließ – ein paar Stunden später aber alles via Twitter zurück nahm. (bento)

Und zum anderen das Foto, das Regierungsfotograf Jesco Denzel beim Gipfel machte. Es zeigt Merkel und Trump, umringt von anderen Regierungschefs, in einer Ausgabe von "Wenn Blicke töten könnten". Regierungssprecher Steffen Seibert teilte das Bild auf Twitter, auch auf dem Instagram-Account der Kanzlerin wurde es veröffentlicht – und es dauerte nicht lange, bis Internet-Nutzerinnen und Nutzer das Meme-Potential des Fotos erkannten.