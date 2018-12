Bei einer Gaming-Party in den USA haben Nachbarn nun die Polizei gerufen, weil die Lautstärke zu heftig wurde. Doch der Ausgang war etwas anders, als sie erwartet hatten:

Die Polizei blieb und spielte mit!

So beschreibt es der reddit-User bboyjovi, der im echten Leben Jovante Williams heißt, 27 Jahre alt ist und im Norden der USA in Minnessota lebt. Den Vorfall beschreibt er so: Die Polizei sei nach der ersten Kontrolle immer wieder gekommen, da es im Flur des Mehrfamilenhauses stark nach Gras gerochen habe. Irgendwann versicherte er, mit seinen Kumpels nur "Bier zu trinken und 'Smash' zu spielen". Die Polizei habe dann nur gefragt: "Was ist 'Smash'?" (reddit)