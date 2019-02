Wie sähe eine weitere Studie dazu aus?

Wir fragen uns: Wenn die Pille die Emotionsverarbeitung beeinträchtigt, würde das dann auch zu Missverständnissen und zu sozialen Interaktionen führen, die dann zu sozialen Problemen führen könnten? Auf lange Sicht möchten wir das untersuchen. Die Studie war sozusagen der erste Baustein dafür.

Sind alle Frauen, die die Pille nehmen davon betroffen? Und wie sieht es mit anderen hormonellen Verhütungsmethoden aus?

Wir haben uns unterschiedliche Pillen-Präparate angesehen und festgestellt, dass die Ergebnisse auf alle Präparate zutrafen. Über andere hormonelle Verhütungsmethoden können wir noch keine Aussagen treffen, weil wir es noch nicht getestet haben und weil die verschiedenen Verhütungsmittel auch unterschiedlich wirken.

Zurzeit wird über Warnungen im Beipackzettel der Pille zu psychischen Nebenwirkungen wie Depression oder Suizidgefahr diskutiert. Sind diese psychischen Nebenwirkungen genug erforscht?

Nein. Wir können auf der Grundlage unserer Studie die Richtlinien für die Verschreibung der Pille nicht sofort ändern. Dafür sind noch weiterführende Studien notwendig. Wir sind uns auch sehr darüber bewusst, dass die Pille vermutlich wesentlich mehr positive als negative Effekte hat. Deswegen muss man am Ende immer abwägen, ob es gerechtfertigt ist, die Pille so zu kritisieren. Unabhängig davon ist es aber natürlich wichtig, weitere Studien in diesem Bereich vorzunehmen. Insbesondere bei Langzeituntersuchungen gibt es Bedarf. Denn wenn man über zwanzig, dreißig Jahre in den körpereigenen Hormonhaushalt eingreift, kann es sein, dass es zu Veränderungen kommt, die sich auch auf das Verhalten, das Erleben und die Stimmung auswirken. Wir hoffen, dass unsere Studie andere Forscher auf das Thema aufmerksam macht, um zukünftig stärkere Aussagen über die Vor- und Nachteile der Pille treffen zu können.