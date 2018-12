In Straßburg hat am Dienstagabend ein bewaffneter Angreifer drei Menschen getötet. Zwölf Menschen wurden bei dem Anschlag verletzt, sechs von ihnen sehr schwer, teilte Frankreichs Innenminister Christophe Castaner mit. Die Polizei ging von einem terroristischen Hintergrund aus. Der Täter war am Mittwochmorgen noch auf der Flucht.