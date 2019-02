3.

Ist das letzte Wort damit schon gesprochen?

Das scheint nicht der Fall zu sein. Handelsminister Ross verweigerte am Donnerstag auf mehrmaliges Nachfragen eine Antwort auf die Frage, was man denn eigentlich konkret von den Europäern fordere. Dies gehöre an den Verhandlungstisch, nicht in eine Pressekonferenz, sagte er.

4.

Haben die Zölle direkte Auswirkungen auf uns?

Im Moment noch nicht. Wenn die EU aber Vergeltungszölle verhängt, könnten die betroffenen US-Produkte teurer werden – also beispielsweise Whiskey, Jeans und Erdnussbutter. Wer also Lust auf einen Bourbon oder ein Erdnussbutter-Sandwich hat, muss dann mehr zahlen.

Mit Material von dpa.