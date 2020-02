Die Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt hat am Dienstag Besuch von Ermittlern bekommen. Ebenso im Visier der Steuerfahnder sind die Wohnungen von Präsident Wolfgang Niersbach und Vorgänger Theo Zwanziger. Es geht um die 6,7 Millionen Euro, die im Vorfeld der Fußball WM 2006 angeblich an den Fußball-Weltverband Fifa geflossen sein sollen.