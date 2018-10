Stefan Raab kehrt in wenigen Tagen zurück – allerdings nur auf die Bühne. Nach dem Ende seiner Fernsehkarriere kündigte der Entertainer letztes Jahr eine Show in der Kölner Lanxess Arena an. Zusammen mit seiner "TV Total"-Band "The Heavy Tones" finden im Oktober 2018 gleich drei Auftritte unter dem Titel "Stefan Raab live" statt.