Ein Content-Blockiersystem soll dabei helfen.

"Wir haben eine Lösung gefunden, die verhindert, dass pornographische Inhalte in unseren Filialen angezeigt werden. Wir werden sie ab 2019 an unseren Standorten in den USA vorstellen", sagte ein Vertreter des Unternehmens. (NBC News)

Gemeinsam mit McDonald's stand Starbucks jahrelang unter Druck von Anti-Pornographie-Organisationen. McDonald's hat bereits Anfang 2016 einen Filter eingeführt, der das Streamen von Pornos verhindern soll. (CNN Business)

Wie sind die Reaktionen auf Starbucks' Ankündigung?

Die Organisation "Enough ist Enough" zeigte sich zufrieden, bemängelte aber auch, dass die Entscheidung, einen Filter einzusetzen, erst so spät kam (Business Insider). Das pornographische Videoportal "YouPorn" möchte als Reaktion auf die Ankündigung Starbucks-Produkte aus seinen Räumlichkeiten verbannen (Forbes).