Was können wir gegen kalte Füße tun?



Ein paar Dinge haben wir selbst in der Hand, um unsere Füße aufzuwärmen: „Sehr wichtig ist es, Sport zu treiben und sich viel zu bewegen“, sagt Nikol. „Wenn man den ganzen Tag nur sitzt, sinkt der Blutdruck und reduziert sich der Blutfluss – und dies wirkt sich dann auf die Durchblutung der Füße aus.“ Also: zwischendurch immer mal vom Schreibtisch aufstehen und herumlaufen, vielleicht auch öfter mal ins Fitnessstudio oder joggen gehen. "Auch übereinandergeschlagene Beine können die Gefäße abklemmen und so zu Durchblutungsstörungen führen“, sagt die Ärztin.

Wer friert besonders oft an den Füßen?

Frauen haben viel öfter kalte Füße als Männer, das ist nicht nur ein Klischee. Grundsätzlich frieren Frauen mehr als Männer, das liegt unter anderem am unterschiedlichen Anteil von Muskelmasse, die für Wärme im Körper sorgt. Und: Der weibliche Organismus konzentriert sich bei der Verteilung der Wärme auf die Körpermitte – Füße, Hände und auch Ohren werden eher vernachlässigt (Planet Wissen). Frauen sind hier also grundsätzlich im Nachteil und müssen mehr darauf achten, die Füße im Winter gut einzupacken.