Um auch Kindern aus einkommensschwachen Familien bestmögliche Bildung zu ermöglichen, will die SPD zudem prüfen, ob Einrichtungen wie Kitas, Schulen, Ganztagsbetreuungen und Mittagessen "barriere- und kostenfrei werden können."

3. Das Bürgergeld anstelle von Hartz IV

Die größte Änderung in der Sozialpolitik der SPD liegt bei der Abkehr der sogenannten "Agenda 2010". Somit will die Partei das von ihr selbst eingeführte Hartz-IV-System wieder abschaffen. Zukünftig soll es statt des Arbeitslosengeld II, wie es offiziell heißt, ein sogenanntes "Bürgergeld" geben.

Sollte man seinen Job verlieren, wird für in der Regel 12 Monate das Arbeitslosengeld I (ALG I) gezahlt, danach wird es durch das in der Regel deutlich niedrigere Hartz IV abgelöst. An diesem Vorgang will die SPD einiges ändern.