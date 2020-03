#refugeeswelcome: Italien geht voran

Fast 3700 tote Flüchtlinge im Mittelmeer allein in diesem Jahr. Dagegen will ein kirchliches Projekt in Italien etwas tun. Ein sogenannter humanitärer Korridor soll eingerichtet werden, damit rund 1000 Flüchtlinge legal einreisen können. Die notwendigen Visa stellt der italienische Staat aus. Praktisch heißt das dann: Die Flüchtlinge dürfen mit dem Flugzeug kommen. Das Projekt gilt innerhalb der EU als einzigartig. (SPIEGEL ONLINE)

#BlackLivesMatter: Ferguson plant Polizeireform

Die amerikanische Stadt Ferguson plant nach Informationen der New York Times offenbar eine 350.000 Dollar teure Polizei- und Justizreform. Unter anderem sollen Polizisten besser trainiert werden. Im August 2014 hatte in Ferguson ein Polizist den unbewaffneten, 18 Jahre alten Michael Brown erschossen. Seitdem wird in vielen Städten der USA gegen Polizeigewalt gegen Schwarze protestiert. (New York Times)

Neues Video von Haftbefehl

Hafti hat sein neues Video “Depressionen im Ghetto” veröffentlicht. Der erste Eindruck: Das Video könnte gutes Meme-Material bieten, es erinnert von der Optik her ein bisschen an Drakes “Hotline Bling”. Allerdings tanzt Hafti nicht so schön.