Und jetzt?

In Chemnitz geht es weiter: Thüringens AfD-Chef Björn Höcke will an diesem Samstag einen "Schweigemarsch" durch die Stadt anführen. Auch das rechtsradikale "Pro Chemnitz" hat eine Demonstration angemeldet. Es wird erwartet, dass beide Gruppen sich vermischen oder gar zusammentun – die Polizei wappnet sich mit einem Großaufgebot.