Gegen den Hass: Lena Meyer-Landrut legt nach – mit diesem langen Post

"Wachstum durch Widerstand"

Ein Spiegel voller Hass: Lena Meyer-Landrut veröffentlichte am Dienstag auf Instagram ein Spiegelselfie von sich. Auf den Spiegel waren Hassnachrichten geschrieben, die ihr Nutzer in den sozialen Netzwerken an den Kopf geworfen hatten. Die Botschaften waren verletzend und grausam. (bento)

Mit dem Selfie wollte Lena Meyer-Landrut ein Zeichen gegen Hass im Netz setzen – und anderen Mut machen.

Viele Fans posteten daraufhin ebenfalls Fotos, in denen sie die Schimpfwörter zeigen, die sie sich anhören müssen. Instagram löschte viele dieser Einträge wieder. Weil die Anti-Mobbing-Bilder angeblich gegen Mobbing-Richtlinien verstoßen: